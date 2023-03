C'est le moment de revendre son iPhone 1 (pour 50 000 dollars)

L'iPhone 1, un placement sûr ?

Sa particularité ? un autocollant inconnu !

Lucky you

Au vu des prix pratiqués, il est même devenu un placement sûr. En effet, les deux derniers -toujours sous blister- sont partis à des sommes records, 63 000 dollars pour le premier et 55 000 dollars pour le second Aujourd'hui, le commissaire priseur de Wright propose un modèle assez étrange. Il s'agit là encoreIl y a en effet un petit trou mais les organisateurs ont passé le produit aux rayons X et apparemment tout est à sa place.Mais la particularité est ce curieux autocollant rouge d'origine inconnue, affichant le messageavec le logo d'Apple. Si cela se trouve, il s'agit d'un sticker lambda...Rappelons que cet iPhone mythique était doté d'un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480. Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels.