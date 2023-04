Il déballe un iPhone 1 sous blister acheté pour 40 300 dollars

Une décote des produits vintage

Lucky you

un unboxing à 40 320 dollars

J’ai dépensé 40 000 $ pour déballer un iPhone d'origine scellé !

que ce mystérieux autocollant Lucky You était définitivement utilisé par certains magasins de détail Apple en 2007, parfois autour d'achats de cadeaux. La cerise sur le gâteau qui confirme que tout est réel

Même si les premiers exemplaires apparus dans les salles de ventes ont trouvé des preneurs à des prix défiants toute concurrence,. Ce fut le cas de ce modèle un peu mystérieux, qui a été proposé par le commissaire priseur de Wright. Il s'agissait là encore d'une première génération de l'iPhone, avec un emballageintact.Ce modèle arborait un curieux autocollant rouge d'origine inconnue, affichant le messageavec le logo d'Apple. Finalement, il a trouvé preneur pour 40 320 dollars . Même si la somme est conséquente, il s'agissait du bas de fourchette d'estimation, qui oscillait entre 40 000 et 60 000 dollars.Il embarquait alors 128 Mo de mémoire et un stockage de 4 ou 8 Go. L'appareil photo était alors un exceptionnel 2 mégapixels. Le premier prix était alors de 499 dollars.On en sait un plus plus à présent sur l’acheteur, puisqu’. Ce dernier s'est en effet offert une petite opération marketing,! Le titre de sa dernière vidéo est d'ailleurs explicite :(il aurait pu attendre quelques jours et ne le payer que 18 300 dollars ).Dans sa vidéo,. C’est avec une multitude de précautions que les multiples couches de protection ont été retirées : bois, carton, polystyrène, papier bulle, boite en plexiglass, frisure de papier et enfin un dernier papier bulle donne accès à l’emballage original.Du côté de l’intrigant autocollant, Marques Brownlee indique sur twitter avoir obtenu une confirmation de la part d’Apple