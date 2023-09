iOS 17 va vous aider à utiliser des énergies plus propres

Trouver de l'énergie verte

Grid Forecast

Cleaner

Less Clean

Comment l'utiliser ?

Énergie

. La fonctionnalité est conçue pour utiliser votre emplacement et vous indiquer quand de l' énergie propre sera disponible. Le but est bien évidemment de vous proposer le choix en tant que consommateur .Selon Apple, les sources d'énergie utilisées pour alimenter une maison. Lorsque l'application indique, cela signifie que plusieurs sources d'énergie avec des émissions de carbone plus faibles sont disponibles. Lorsqu'il est indiqué, les sources d'énergie disponibles qui alimentent le réseau peuvent émettre plus de carbone dans l'atmosphère.Pour la consulter, il faudra se rendre dans l'application Home et en appuyant sur l'option, qui se situe à la fin de la barre de navigation en haut.La prévision du réseau est basée sur la localisation de chaque personne, et -évidemment- des sources d'énergie disponibles à cet endroit particulier. Pour le moment, Apple ne fournit pas d'informations sur l'origine de ses informations énergétiques.