iOS 26.3 bêta 3 : ces fonctions qui buggent sur les derniers iPhone et iPad Pro !
Par Laurence - Publié le
Les utilisateurs des derniers iPhone et iPad Pro engagés dans le programme de bêta test d’Apple feraient bien de temporiser. La troisième bêta d’iOS 26.3 et d’iPadOS 26.3, déployée cette semaine, introduit en effet une série de dysfonctionnements majeurs liés aux fonctions de Continuité.
Dans une mise à jour discrète de ses notes de version à destination des développeurs, Apple reconnaît que plusieurs fonctionnalités clés ne fonctionnent tout simplement plus sur certains appareils récents. Et plus exactement, les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air et les iPad Pro M5.
Apple liste précisément les fonctionnalités affectées. Toutes reposent sur l’écosystème multi-appareils, au cœur de l’expérience iPhone–iPad–Mac : iPhone Mirroring (pour nous ça ne change pas trop...), Recopie AirPlay vers une Apple TV 4K, Caméra Continuité en sans-fil, que ce soit avec un Mac ou une Apple TV 4K ou encore Sidecar, pour utiliser l’iPad Pro comme écran secondaire d’un Mac.
À ce stade, Apple ne donne aucune explication technique sur l’origine de ces dysfonctionnements. Il est toutefois très probable que le problème soit lié aux ajustements profonds du système sur les plateformes matérielles les plus récentes, notamment autour des nouvelles puces et de la gestion des flux sans fil. Sans surprise, la firme indique implicitement que le correctif arrivera dans une prochaine bêta, probablement dès la version bêta 4 ou une Release Candidate.
Que faire dans l'attente ? Pour les utilisateurs qui dépendent régulièrement de Sidecar, d’AirPlay ou de la Caméra Continuité, la réponse est claire : mieux vaut attendre. Sur des machines principales, cette bêta 3 peut sérieusement dégrader l’expérience quotidienne. Comme souvent, Apple rappelle indirectement une règle d’or : les versions bêta, même avancées, restent des versions de test, susceptibles de casser des fonctions essentielles.
Traditionnellement, les mises à jour x.3 d’iOS sont déployées fin janvier. Or, avec seulement quelques jours restants et des bugs encore significatifs, le calendrier semble glisser lentement vers début février cette année.
Les prochaines étapes devraient être au moins une bêta corrective, puis une Release Candidate destinée aux développeurs et bêta-testeurs publics, et ce, avant le déploiement grand public. Soit au total, une bonne dizaine de jours, et juste après : la première bêta d'iOS 26.4 avec les débuts de Siri Intelligent boosté par Gemini !
Quels appareils sont concernés ?
Dans une mise à jour discrète de ses notes de version à destination des développeurs, Apple reconnaît que plusieurs fonctionnalités clés ne fonctionnent tout simplement plus sur certains appareils récents. Et plus exactement, les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air et les iPad Pro M5.
Fonctions de Continuité indisponibles
Apple liste précisément les fonctionnalités affectées. Toutes reposent sur l’écosystème multi-appareils, au cœur de l’expérience iPhone–iPad–Mac : iPhone Mirroring (pour nous ça ne change pas trop...), Recopie AirPlay vers une Apple TV 4K, Caméra Continuité en sans-fil, que ce soit avec un Mac ou une Apple TV 4K ou encore Sidecar, pour utiliser l’iPad Pro comme écran secondaire d’un Mac.
Aucun détail sur l’origine du bug
À ce stade, Apple ne donne aucune explication technique sur l’origine de ces dysfonctionnements. Il est toutefois très probable que le problème soit lié aux ajustements profonds du système sur les plateformes matérielles les plus récentes, notamment autour des nouvelles puces et de la gestion des flux sans fil. Sans surprise, la firme indique implicitement que le correctif arrivera dans une prochaine bêta, probablement dès la version bêta 4 ou une Release Candidate.
Que faire dans l'attente ? Pour les utilisateurs qui dépendent régulièrement de Sidecar, d’AirPlay ou de la Caméra Continuité, la réponse est claire : mieux vaut attendre. Sur des machines principales, cette bêta 3 peut sérieusement dégrader l’expérience quotidienne. Comme souvent, Apple rappelle indirectement une règle d’or : les versions bêta, même avancées, restent des versions de test, susceptibles de casser des fonctions essentielles.
Une sortie publique imminente… mais possiblement décalée
Traditionnellement, les mises à jour x.3 d’iOS sont déployées fin janvier. Or, avec seulement quelques jours restants et des bugs encore significatifs, le calendrier semble glisser lentement vers début février cette année.
Les prochaines étapes devraient être au moins une bêta corrective, puis une Release Candidate destinée aux développeurs et bêta-testeurs publics, et ce, avant le déploiement grand public. Soit au total, une bonne dizaine de jours, et juste après : la première bêta d'iOS 26.4 avec les débuts de Siri Intelligent boosté par Gemini !