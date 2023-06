MacBook Air 15 pouces : des débits SSD réduits en entrée de gamme ?

Des débits réduits sur le MacBook Air 15" 256 Go

Une d'histoire de coût

autoroute du stockage

Après les MacBook Pro 13" M2 , les MacBook Air M2 13" et les Mac mini M2 , l'histoire se répète et l. En effet, Apple utilise désormais une seule puce de 256 Go sur ces modèles, contre deux puces de 128 Go sur les versions précédentes.L'explication est simple,, ceci justifiant les choix d'Apple (et l'économie à la clé pour Cupertino). Toutefois, en réduisant ainsi le nombres de voies de cette(pour faire simple), les performances sont également réduites (jusqu'à -40%), comme nous avons pu le voir au sein de nos tests des MacBook Air M2 (pour la version 256 Go disposant d'un seul module) ou des récents Mac mini (les versions 256 Go des MacBook Air M2 sont touchées, mais également les versions 512 Go des MacBook Pro M2 Pro/Max et du Mac mini M2/M2 Pro , et il faudra opter pour 1 To de stockage sur ces derniers pour retrouver peu ou prou les performances de la génération précédente).Attention toutefois,(M2 256 Go)(M1 256 Go). Il faudra en effet copier de gros fichiers ou pousser la RAM dans ses retranchements pour se rendre compte de l'impact de ce changement, ce qui restera assez rare sur des SSD de cette capacité et ces machines d'entrée de gamme.