Filtrer le spam, épingler des conversations : 7 astuces cachées pour Messages !
Par Nicolas Sabatier - Publié le
L'application Messages cache décidément bien ses fonctionnalités. Après un premier article et un deuxième, voici une troisième salve d'astuces que vous n'utilisez probablement pas encore et qui pourraient bien vous intéresser.
Nous sommes malheureusement assaillis par des appels de démarchage et maintenant par des messages similaires. Avec les multiples problèmes de piratage et de fuite de données, cela ne va malheureusement pas s'arranger. Heureusement, Apple a mis en place des fonctionnalités pour limiter le problème des messages indésirables.
Dans les réglages de Messages, il est possible d'activer certaines fonctionnalités intéressantes. La première est la gestion du spam. Pour l'activer, il faut aller dans les réglages, dans l'onglet Général et cochez Filtrer les messages indésirables.
Au même endroit (Réglages > Général de l'application Messages), vous pouvez aussi en profiter pour activer les résumés de messages qui apparaissent dans les notifications (attention, ils sont parfois un peu à côté de la plaque…).
Vous pouvez aussi demander à être averti quand un message vous concerne dans une discussion. Pour cela, il faut cocher la case M'avertir lorsque mon nom est mentionné, activer (ou désactiver) la lecture des effets de message (Lecture auto des effets de des messages) et activer les effets sonores (Émettre des effets sonores).
Dans certaines discussions, celles avec plusieurs personnes notamment, il est possible que vous vouliez répondre à un message en particulier, même si ce n'est pas le dernier. Sachez que cela est possible dans l'application Messages, que ce soit sur Mac ou sur mobile.
Il suffit de faire un clic droit sur le message et de sélectionner Répondre. Cela crée une mini-conversation à partir du message auquel vous avez répondu. Sur iPhone, même fonctionnement : il faut faire un appui long sur le message auquel on veut répondre et choisir Répondre.
Dans les mêmes réglages, vous pouvez modifier le son de notification de Messages.
À noter que Messages est une des rares applications à permettre de changer le son de ses notifications. Autant en profiter.
Si vous avez des conversations que vous consultez plusieurs fois par jour, vous pouvez les épingler en haut de la liste. Faites un clic droit sur la conversation dans la barre latérale et choisissez Épingler. Sur iPhone, il faut faire un appui long et choisir Épingler. La conversation remonte au sommet et y reste, quelle que soit l'activité des autres discussions.
Vous pouvez épingler jusqu'à neuf conversations. C'est particulièrement utile pour les discussions de famille ou de travail que vous ne voulez jamais chercher dans la liste.
Vous pouvez demander la localisation de la personne avec qui vous conversez. Pour cela, cliquer en haut de la discussion et le panneau latéral d'information s'affichera. Dans la partie Infos, vous pouvez alors partager votre position ou demander sa position à votre interlocuteur.
C'est pratique quand vous devez rejoindre une personne à un endroit précis.
Partager ma position donne votre localisation en temps réel. Envoyer ma position actuelle donne juste votre position une fois. La première option est idéale pour guider quelqu'un jusqu'à vous, la seconde pour simplement indiquer où vous êtes occasionnellement, sans que cela ne dure dans le temps.
Depuis macOS Tahoe 26, vous pouvez choisir un arrière-plan différent pour chaque conversation. Cliquez en haut de la discussion et dans le panneau latéral, choisissez l'onglet Arrière-plans. Vous trouverez plusieurs motifs et dégradés proposés par Apple, ou vous pouvez utiliser une de vos propres photos. Apple vous propose aussi de générer des images par Apple Intelligence.
C'est anecdotique, certes. Mais c'est une façon agréable de différencier visuellement une discussion de famille d'une conversation professionnelle, ou simplement de personnaliser un peu l'application.
Et vous, quelle astuce allez-vous utiliser ?
Filtrer les messages indésirables
Nous sommes malheureusement assaillis par des appels de démarchage et maintenant par des messages similaires. Avec les multiples problèmes de piratage et de fuite de données, cela ne va malheureusement pas s'arranger. Heureusement, Apple a mis en place des fonctionnalités pour limiter le problème des messages indésirables.
Dans les réglages de Messages, il est possible d'activer certaines fonctionnalités intéressantes. La première est la gestion du spam. Pour l'activer, il faut aller dans les réglages, dans l'onglet Général et cochez Filtrer les messages indésirables.
Résumer les messages
Au même endroit (Réglages > Général de l'application Messages), vous pouvez aussi en profiter pour activer les résumés de messages qui apparaissent dans les notifications (attention, ils sont parfois un peu à côté de la plaque…).
Vous pouvez aussi demander à être averti quand un message vous concerne dans une discussion. Pour cela, il faut cocher la case M'avertir lorsque mon nom est mentionné, activer (ou désactiver) la lecture des effets de message (Lecture auto des effets de des messages) et activer les effets sonores (Émettre des effets sonores).
Répondre à un message spécifique
Dans certaines discussions, celles avec plusieurs personnes notamment, il est possible que vous vouliez répondre à un message en particulier, même si ce n'est pas le dernier. Sachez que cela est possible dans l'application Messages, que ce soit sur Mac ou sur mobile.
Il suffit de faire un clic droit sur le message et de sélectionner Répondre. Cela crée une mini-conversation à partir du message auquel vous avez répondu. Sur iPhone, même fonctionnement : il faut faire un appui long sur le message auquel on veut répondre et choisir Répondre.
Changer le son de notification de Messages
Dans les mêmes réglages, vous pouvez modifier le son de notification de Messages.
À noter que Messages est une des rares applications à permettre de changer le son de ses notifications. Autant en profiter.
Épingler une conversation
Si vous avez des conversations que vous consultez plusieurs fois par jour, vous pouvez les épingler en haut de la liste. Faites un clic droit sur la conversation dans la barre latérale et choisissez Épingler. Sur iPhone, il faut faire un appui long et choisir Épingler. La conversation remonte au sommet et y reste, quelle que soit l'activité des autres discussions.
Vous pouvez épingler jusqu'à neuf conversations. C'est particulièrement utile pour les discussions de famille ou de travail que vous ne voulez jamais chercher dans la liste.
Partager sa localisation
Vous pouvez demander la localisation de la personne avec qui vous conversez. Pour cela, cliquer en haut de la discussion et le panneau latéral d'information s'affichera. Dans la partie Infos, vous pouvez alors partager votre position ou demander sa position à votre interlocuteur.
C'est pratique quand vous devez rejoindre une personne à un endroit précis.
Partager ma position donne votre localisation en temps réel. Envoyer ma position actuelle donne juste votre position une fois. La première option est idéale pour guider quelqu'un jusqu'à vous, la seconde pour simplement indiquer où vous êtes occasionnellement, sans que cela ne dure dans le temps.
Personnaliser l'arrière-plan d'une discussion
Depuis macOS Tahoe 26, vous pouvez choisir un arrière-plan différent pour chaque conversation. Cliquez en haut de la discussion et dans le panneau latéral, choisissez l'onglet Arrière-plans. Vous trouverez plusieurs motifs et dégradés proposés par Apple, ou vous pouvez utiliser une de vos propres photos. Apple vous propose aussi de générer des images par Apple Intelligence.
C'est anecdotique, certes. Mais c'est une façon agréable de différencier visuellement une discussion de famille d'une conversation professionnelle, ou simplement de personnaliser un peu l'application.
Et vous, quelle astuce allez-vous utiliser ?