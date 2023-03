CarPlay arrive enfin sur la Lucid Air, qui en a bien besoin !

Le multimédia encore en retrait face à Tesla

CarPlay WiFi, disponible en OTA

Après un début de commercialisation mitigé aux USA,-comptez pas moins de 100 000€ pour le premier modèle et plus de 200 000€ pour les versions les plus performances., même si les mauvaises langues diront que les assemblage et les matériaux utilisés sont encore loin de certains standard allemands. On avait d'ailleurs publié un petit article découverte de la Lucid Air , actuellement exposée à Genève.En effet,. Lucid s'est plutôt inspiré de Porsche que de Tesla -même s'il y a pire comme référence, l'allemand est encore loin de proposer une expérience à la hauteur des attentes de ses clients.Petit exemple parmi d'autres,, sans doute car il offre une bonne surface d'affichage. Pendant la conduite, il est pratiquement impossible de naviguer convenablement sans quitter les yeux de la route -j'ai d'ailleurs préféré m'en référer à ma passagère, très coopérative pour actionner les modes de conduite par exemple !Comme prévu,, soit en OTA (mise à jour à distance) pour les clients existants, soit directement dans le système pour les futurs acheteurs.. Malheureusement, le petit écran central tarabiscoté ne permet pas réellement de profiter de tout l'affichage de CarPlay sur l'ensemble de la dalle.Reste qu'avoir. Par ailleurs, le GPS intégré, bien que plus réactif depuis la dernière mise à jour, est encore loin de rivaliser avec CarPlay. On notera aussi que le planificateur d'itinéraire n'était pas encore disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes, il faudra donc utiliser ChargeMap/ABRP pour programmer ses trajets.