Aimeriez-vous une webcam sur votre Apple TV ?

Une webcam pour l'Apple TV ?

Un modèle dédié serait plus pratique

Avec tvOS 17,et s'appuiera sur la fonction Appareil Photo Continuité pour démarrer un appel FaceTime sur un iPhone ou un iPad avant de le transférer sur grand écran via l'Apple TV. Ce mode mettra à profit les caméras et microphones des smartphones et des tablettes ainsi que la fonction Cadre centré.Cette solution, mais il faudra alors pouvoir placer l'iPhone ou l'iPad à l'endroit adéquat pour obtenir un cadrage satisfaisant des utilisateurs. Ce point devrait permettre aux accessoiristes de proposer de nombreux supports, sur pieds ou à placer au dessus du téléviseur. Apple indique également que, dont Zoom et Webex, et quetout en agrémentant l'image de filtres pendant la performance.Si la solution de passer par un iPhone ou un iPad semble intéressante pour une utilisation occasionnelle,. En effet, il faudra interrompre les appels et séances de karaoké en cas d'appel avant de replacer l'iPhone sur son support pour reprendre l'activité, ce qui semble peu pratique.Des bruits de couloir avaient évoqué l'arrivée prochaine d'une Apple TV (ou encore d'un modèle hybride Apple TV/HomePod) embarquant une webcam. Cette dernière ne sera certainement pas intégrée au boitier qui est souvent placé en dessous de l'écran, ou même caché, ce qui rendrait son utilisation et le cadrage compliqué. Nous pourrions alors envisagerReste à savoir si Apple se chargera elle-même de concevoir et de commercialiser cette webcam pour Apple TV, ou si la firme laissera les accessoiristes s'en occuper. Bien entendu, la solution la plus simple seraitcomme ce sera le cas pour les iPad avec iPadOS 17