Killers of the Flower Moon est dispo sur Apple TV+ (bientôt en France)

Mais avec la chronologie des médias, le film ne l'est pas encore sur la déclinaison française d'Apple TV+. Pour cela, il faudra attendre encore un peu (2025 ?).. Le film avait reçu sept nominations -notamment pour Martin, Leonardo et Robert- et était en lice dans les catégories de meilleur film dramatique, de la meilleure musique et du meilleur scénario.Pour rappel, l’histoire se situe dans les années 1920 en Oklahoma et relate, celle des meurtres des membres de la nation Osage. Cette série de crimes est connue sous le nom de. Le film est d'ailleurs basé sur le livre de David GrannPrécisons que le film a tout de même coûté, dont 25 millions rien que pour Leonardo DiCaprio . Sans compter des millions supplémentaires en marketing !Cette semaine,Ainsi,reçoit trois nominations (pour Lily Gladstone (encore) et enfinpour Robert De Niro).Pour sa part,récupère quatre (pourpour Brett Goldstein et enfin,pour Hannah Waddingham).Enfin, n’oublions paspourpouretpour). Ou encoredans les catégoriespourPour les plus jeunes téléspectateurs d'Apple TV+ il faudra attendre encore un peu. La firme vient de dévoiler sa dernière programmation familiale, à savoirOn notera également que. C’est tout d’abordqui voit sa quatrième saison se terminer avec un 10e épisode diffusé aujourd’hui. Même sanction pour, qui avec un 10e épisode voit sa première saison arriver à son terme. Dans le même temps, la saison 1 deest bien entamée abed un troisième épisode plein de suspense.