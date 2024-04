Apple dévoilera ses prochains résultats financiers le 2 mai !

Image créée par une IA

Vous faites quoi le 2 mai ?

l’iPhone 15 mieux que l’iPhone 14 ?

. Aussi les analystes en sont réduits à faire des prédictions, en fonction des résultats de l’an dernier et des rumeurs venant des chaînes de production.Les résultats seront publiés aux alentours de 22:30 en France. Une conférence audio et la séance de questions / réponses est prévue juste après, avec le CEO et le CFO de la firme. Pour rappel, cette dernière prend plutôt la forme d'une présentation orale, en présence quelques journalistes américains -toujours les mêmes et triés sur le volet.(qui annonce une réorganisation des équipes et sans doute une première vague de licenciements ). A cela s'ajoute la mise en conformité d'Apple au DMA, avec iOS 17.4 autorisant le sideloading et le téléchargement d'applications depuis les sites web, mais aussi des modifications au niveau du navigateur ou du moteur de recherche par défaut ou des modes de paiement. Sans parler des enquêtes en cours au niveau de Bruxelles !Bref, un début d'année compliqué !L’an dernier, pour la période qui allait du 1er janvier au 31 mars 2023,, en baisse de 2,51% d'une année sur l'autre, et un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,52 dollars, soit 24,160 milliards de dollars, en baisse de 3,40%. Mais ces chiffres -même en baisse- restaient toujours remarquables au vu du contexte de l’an dernier !L’ iPhone restait malgré tout le produit phare de Cupertino, avec 51,334 milliards de dollars de revenus (+1,51%), soit plus de la moitié des recettes de la firme (54,13% du CA global). Dans le détail, les ventes d’iPhone se trouveront comptabilisés sur la totalité du trimestre. L’an dernier, figuraient également les versions jaune des modèles non Pro !(avec 7,168 milliards et -31,31%), alors que la génération de M2 était enfin là.! De son côté, l’iPad affichait également une baisse de -12,76%, avec 6,670 milliards. Il est probable que ce trimestre soit stagnant, les utilisateurs attendant les prochaines générations ou une baisse de prix des précédentes.(+5,48%). En revanche, rien n'est moins sûr du côté desen recul depuis plusieurs mois.