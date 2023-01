Test du HomePod 2 : une enceinte qui conserve les qualités et les défauts de l'originale

Caractéristiques techniques et nouveautés

Le HomePod Gen1 à gauche, Gen2 à droite

plus tard cette année

conçu pour réduire son impact sur l’environnement et utilise de l’or 100 % recyclé – une première pour le HomePod – dans le placage de plusieurs de ses circuits imprimés, ainsi que des éléments de terres rares 100 % recyclés dans l’aimant de l’enceinte

Premières impressions

La qualité audio n'était pas un problème avec le HomePod de première génération et c'est toujours excellent ici. Mais comme la première version, le choix d'Apple pour le réglage ne plaira pas à tout le monde. L'accent est mis en permanence sur la voix, de sorte que des éléments tels que la voix dans la musique ou les dialogues dans une émission de télévision ou un film occupent une place centrale. Parfois, cela convient, mais avec certains genres et contenus, cela conduit à une expérience plutôt médiocre. Ne vous méprenez pas, la plupart du temps, le HomePod a un son exceptionnel, surtout lorsque vous le confrontez à d'autres haut-parleurs intelligents. Le fait est que beaucoup d'entre eux ne sonnent pas bien du tout.

Le HomePod face à ses principaux concurrents

Avec deux HomePod émettant un réseau virtuel de faisceaux sonores dans toute la pièce, certaines pistes en audio spatiale semblent plus atmosphériques, bien que les pistes Atmos mal mixées sont pires qu'en stéréo.

le nouveau haut-parleur dispose également d'une technologie évolutive qui pourrait devenir importante à l'avenir. Il prend en charge Matter, la norme de domotique prise en charge par Apple, Google, Amazon et d'autres. Il peut également servir de hub pour Thread, une technologie de mise en réseau qui permet aux nouveaux appareils intelligents de communiquer même sans accès à Internet. La combinaison de Matter et Thread promet une configuration plus facile et une connectivité plus fiable.

Le HomePod,Apple dote sa nouvelle enceinte d'une puce S7 empruntée à l'Apple Watch, conserve la technologie permettant d'analyser l'environnement afin d'adapter le rendu à la pièce d'écoute (un microphone interne est dédié à l'égalisation des basses fréquences et un accéléromètre détecte le déplacement de l'enceinte), et revoit l'architecture interne avec 5 tweeters en corolle avec formation de faisceaux (contre sept sur le modèle précédent) et un woofer de 4 pouces avec un débattement de 20 mm, ainsi que quatre microphones pour les requêtes envoyées à Siri (contre 6 auparavant).La technologie Ultra Wideband (UWB) permet de faire passer sur l'enceinte un morceau en écoute sur un iPhone en approchant ce dernier du HomePod (comme sur le HomePod mini), mais également. Une requête adressée à Siri permettra également de connaitre la localisation d'un proche ayant accepter de partager sa position. Deux HomePod pourront toujours être appairés afin de créer une paire stéréo (il ne sera pas possible d'appairer un HomePod Gen1 et un Gen2), il sera possible de profiter du multiroom via plusieurs enceintes et AirPlay 2, ainsi que du Dolby Atmos, que ce soit pour la musique ou pour les films une fois les HomePod couplés à une Apple TV. Le HomePod Gen2 est compatible Wi‑Fi 802.11n (désormais nommé Wi-Fi 4), Bluetooth 5.0 et Thread.(le HomePod mini en est également doté) comme la fermeture des stores ou la ventilation lorsqu'une température définie au préalable est atteinte. Le nouveau HomePod sera également capable de reconnaître le son d'une alarme de détecteur de fumée et de monoxyde de carbone afin de prévenir l'utilisateur (via une mise à jour à venir).Apple précise que toutes les données analysées par le HomePod sont chiffrées et que la firme ne pourra pas les consulter afin de garantir la confidentialité (ce qui n'est pas le cas de toutes les enceintes connectées), que le HomePod peut servir de Hub domestique (à l'image de l'Apple TV), et qu'il est, ce qui fait tout de même la paire à 698 euros, en Blanc ou en Minuit, avec de premières livraison prévues pour le 3 février. La configuration nécessite un iPhone SE2/iPhone 8 ou plus récent sous iOS 16.3 , ou un iPad Pro, iPad 5, iPad Air 3 ou iPad mini 5 ou plus récent sous iPadOS 16.3.Entrons tout de suite dans le vif du sujet,(le nombre de tweeters n'ayant bien entendu jamais fait la qualité d'une enceinte),. La première génération se débrouillant plutôt très bien sur ce point, particulièrement pour le format, cela reste un point positif.Selon Billy Steele d' Engadget La majorité des journalistes souligne que. Pour Chris Welch, de The Verge , une paire de HomePod permet également de mieux profiter du son en Dolby Atmos, bien que le résultat dépende (évidemment) du travail effectué par les ingénieurs.Les journalistes et influenceurs remarquent que le cordon d'alimentation est cette fois facilement amovible (ce n'était pas le cas sur la première génération) et que les couleurs prennent toute la surface de la partie supérieure, comme sur un HomePod mini (et contrairement au HomePod Gen1). De même, Marques Brownlee de la chaîne YouTube MKBHD note que, bien que la marque soit dorénavant moins importante, c'est à noter.. Les journalistes apprécient l'ajout d'un capteur d'humidité et de température, ainsi que la compatibilité Matter et Thread, et notent que Siri est plus réactive sur ce nouveau modèle. Nicole Nguyen du Wall Street Journal estime queAu niveau des doléances, les journalistes et influenceurs ne peuvent s'empêcher de remarquer que(par exemple pour sonoriser un Mac), dommage. Au final, ce HomePod conserve un rendu très satisfaisant par rapport aux autres enceintes connectées (mais souvent proposées à un tarif plus accessible), mais les testeurs se demandent(dont certains se retrouvent sur le HomePod mini)surtout avec un tarif toujours aussi élevé. De notre côté, nous allons passer un peu de temps avec ce HomePod 2023 avant de vous délivrer notre verdict.