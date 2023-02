Le HomePod 2 laisse encore des traces blanches ! Comment les nettoyer ?

le retour des halos sur les meubles en bois !

Comment enlever les traces !

Il n’est pas rare qu’une enceinte dotée d’une base en silicone destinée à amortir les vibrations laisse de légères marques lorsqu’elle est placée sur certaines surfaces en bois. Ce phénomène peut être dû à des huiles, qui se diffusent de la base en silicone à la surface de la table. Ôtez l’enceinte de la surface en bois, les traces devraient disparaître en quelques jours.



Dans le cas contraire, essuyez délicatement la surface à l’aide d’un chiffon doux humide ou sec pour ôter les marques. Si elles persistent, suivez la procédure de nettoyage recommandée par le fabricant du meuble. Si cela vous préoccupe, nous vous recommandons de placer votre HomePod sur une autre surface.

En effet, le phénomène a été repéré dans la revue de presse du HomePod ! Selon le YouTuber de la chaîne YouTube MKBHD, le problème serait toujours présent. Il s'est ainsi livré àAprès quelques instants d’utilisation,Cependant, il lui aura fallu un peu plus de temps à la Gen 2 par rapport à la première pour qu’une marque apparaisse et cette dernière serait légèrement moins importante.Intitulée, cette dernière précisait -non sans rire- comment se débarrasser de la disgracieuse auréole, à défaut de poser l'enceinte sur un napperon crocheté par vos soins !Rappelons que la firme n’avait pas trouvé celaet avait conseillé, si la trace ne s'estompait pas avec le temps,. En guise d’explications, elle avait précisé que lesdes objets posés sur du silicone entraînent des marques sur les supports en bois, notamment lorsqu'ils sont huilés.