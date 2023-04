Spotify dépasse les 500 millions d'utilisateurs, mais perd toujours de l'argent

Plus de 500 millions d'utilisateurs pour Spotify

, parmi lesquels 210 millions disposent d'un abonnement premium. Cela représente une belle progression de 22% sur une année (5% par rapport au dernier trimestre) pour le nombre total d'utilisateurs, et de 15% pour les abonnement payants. Daniel Ek, le dirigeant de la firme, précise que ces résultats sont meilleurs que leurs propres estimations, et qu'il s'agit de la seconde meilleure progression sur un trimestre de l'histoire de Spotify, et la meilleure depuis l'introduction en bourse en 2018., avec la fermeture de plusieurs services, comme Spotify Live (le Clubhouse maison dont l'intérêt était retombé) ou encore le jeu à la Wordle Heardle, et le licenciement de 6% de ses effectifs mondiaux (soit environ 600 postes)., avec une perte sur ce trimestre évaluée à 156 millions d'euros, malgré des dépenses marketing en baisse. L'offre de Spotify reste donc attractive pour les utilisateurs, aidée en cela par les efforts pour faire découvrir de la musique et des émissions en se basant sur les goûts des auditeurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités (sans date précise), annoncée pour 2021, mais qui tarde à être lancée.