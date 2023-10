Tesla : ventes records, chargeurs, ces chiffres impressionnants en Europe

1 millions de véhicules vendus en Europe

Ce cap important souligne les efforts continus de l'entreprise pour accélérer l'adoption des véhicules électriques et contribuer à la transition de l'Europe vers une énergie durable.

Sur la base des émissions moyennes au cours de leur durée de vie, les Tesla actuellement en circulation permettront d'économiser environ 50 millions de tonnes de CO2e. Pour chaque véhicule, cela équivaut aux émissions produites par un individu effectuant 50 vols aller-retour entre Barcelone et Los Angeles.

Bien que la plupart de ces baisses de prix résultent d'économies d'échelle, nous continuons à rendre notre offre plus accessible grâce à une ingénierie inédite et des techniques de fabrication innovantes. Rien que cette année, le Model Y, le véhicule le plus vendu en Europe, est devenu plus abordable sans pour autant compromettre la qualité, la sécurité, l’efficience et les performances.

13 000 Superchargeurs

L'avis de Mac4Ever

Le constructeur vient de nous communiquer, mais aussi de son réseau de superchargers, et ils sont assez impressionnants.précise le constructeur.Depuis le premier Roadster en 2009 jusqu'aux Model 3 et Y récents, Tesla se réjouit d'avoir exécuté le fameux Master Plan d'Elon Musk, élaboré en... 2006 ! L'idée était de, et il est vrai que sur le plan des tarifs, Tesla parvient aujourd'hui à tirer les prix vers le bas.La performance est d'autant plus impressionnante queoù la Model 3 a débarqué sur le Vieux Continent.Tesla gère en effet, avec un rythme de 8 Superchargeurs par jour en Europe. Le constructeur estime que 85 % des autoroutes et des axes de circulation principaux se trouvent à moins de 60 minutes d'un Superchargeur, même si -c'est vrai- il faut souvent sortir de l'autoroute pour y accéder.L'autre très bon chiffre de Tesla concernequant la concurrence est plutôt autour de 80%.Pourtant, le constructeur ne doit pas se reposer sur ses lauriers.Et sur le segment premium, les Model S et X semblent avoir du mal à convaincre face aux Taycan, Mecedes EQ et autres BMW dont l'offre est désormais largement étoffée et de très bonne qualité.Par ailleurs,, comme avec la suppression des radars de recul, de conduite autonome ou plus récemment, de tous les comodos ...Autre sujet complexe en Europe,: punitions répétées, manque de souplesse lors des dépassements, freinages fantômes, freinages brusques dans les embouteillages... Je n'ai plus peur de le dire, Tesla offre aujourd'hui l'une des pires conduite semi-autonome du marché en terme d'implémentation, alors même que la technologie embarquée est pourtant l'une des meilleurs du marché.