Bientôt un ChatGPT maison pour Apple, avec l'aide de Foxconn

Apple va lancer des tests d'IA avec Foxconn

Le point sur les rumeurs

Nous faisons des recherches sur un large éventail de technologies d'Intelligence Artificielle -y compris l'IA générative-, et ce, depuis des années. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire progresser nos produits de manière responsable avec ces technologies pour aider à enrichir la vie des gens. Évidemment, nous investissons beaucoup, et cela apparaît dans les dépenses de R&D que vous regardez.

Nous considérons l'IA et le Machine Learning comme des technologies de base fondamentales. Et ils sont pratiquement intégrés dans tous les produits que nous construisons. Sur la base de la recherche, nous faisons de la recherche sur l'IA et l'apprentissage automatique, y compris l'IA générative, depuis des années

D'après, et ce, dans le cadre d'un contrat particulier.Lesdits serveurs devraient être fabriqués au Vietnam -qui, décidément, a les préférences de la firme californienne, dans le cadre de la délocalisation de sa chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine. Pour rappel, Foxconn fournit actuellement des serveurs à Amazon, OpenAI et Nvidia pour les applications d'IA.Précédemment, Mark Gurman dea déclaré qu'. Pour lui, Cupertino n'avait pas encore de stratégie clairement définie pour lancer un produit pour les consommateurs, et devait faire une annonce significative en 2024. Quant à lui, Ming-Chi Kuo était plus prudent sur ce calendrier et penche plutôt pour un retard assez important de la firme à la pomme.Mais le 4 juin dernier , Tim Cook a confirmé -sans l'ombre d'un doute- qu'Il a d'ailleurs tenu les mêmes propos dans une autre interview -cette fois-ci sur