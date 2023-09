Jony Ive travaillerait avec OpenAI (ChatGPT) sur un mystérieux projet IA

Un projet mystère

nouveau produit pour l'ère de l'IA

Le point sur les rumeurs

plusieurs millions de dollars par jour

Même s’il possède sa propre société de design, LoveFrom, cela ne l’empêche pas d’être sollicité sur de grands projets : Ferrari AirBnb , le Roi Charles III … D’après, il aurait été approché parau sujet d’un projet en lien avec l'Intelligence Artificielle.Si on ne connait pas vraiment le but de ce produit, ni à quoi il ressemblerait, des proches du dossier aux oreilles indiscrètes évoqueraient unA priori, OpenAI aurait déjà levéauprès d'investisseurs de premier plan, y compris Khosla Ventures et même Mictosoft. Notons au passage que, grand investisseur et friand de ce genre d’aventure tech, ferait également partie de l’opération.. Précédemment, Mark Gurman dea déclaré qu'. Pour lui, Cupertino n'avait pas encore de stratégie clairement définie pour lancer un produit pour les consommateurs, et devrait faire une annonce significative en 2024. Quant à lui, Ming-Chi Kuo était plus prudent sur ce calendrier et penche plutôt pour un retard assez important de la firme à la pomme.Mais le 4 juin dernier , Tim Cook a confirmé -sans l'ombre d'un doute- qu'La firme aurait considérablement augmenté ses dépenses en intelligence artificielle, débloquant une enveloppe massive pour améliorer son assistant vocal Siri -qui se chiffrerait à. Elle souhaiterait, entre autres, y intégrer un modèle de langage plus large, à l'image de la technologie derrière ChatGPT.