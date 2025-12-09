Apple dit stop aux rumeurs de départs (oui mais…)
Par Laurence - Publié le
Alors que les départs s’enchaînent au sein de la direction d’Apple, l’un des cadres les plus stratégiques de la firme vient de mettre fin aux spéculations. Johny Srouji, patron du Hardware Technologies et architecte d’Apple Silicon, affirme dans un mémo interne qu’il n’a aucune intention de quitter l’entreprise pour le moment, malgré les rumeurs d’un départ imminent.
les rumeurs et spéculations
envisageait sérieusement de partir dans un futur proche, avec l'idée de rejoindre une autre entreprise plutôt que de prendre sa retraite.
pour l'instant
Un mémo pour calmer la tempête ?
Je suis fier des technologies que nous construisons […] J’aime mon équipe, et j’aime mon travail chez Apple, et je ne prévois pas de partir de sitôt.
les rumeurs et spéculationsqui circulent autour de son avenir, tout en rappelant l’étendue de son champ d’action : écrans, caméras, capteurs, batteries et bien sûr puces Apple Silicon. Cette prise de parole est plutôt rare pour un personnage habituellement très discret, mais la situation interne et les dommages collatéraux nécessitaient un message clair, tout du moins rassurant.
Jouons un peu sur les mots...
envisageait sérieusement de partir dans un futur proche, avec l’idée de rejoindre une autre entreprise plutôt que de prendre sa retraite.
Or, dans son mémo, John Srouji ne dément pas explicitement ce point. Mais il laisse entendre que sa réflexion n’a rien d’immédiat, ce qui suffit à rassurer Cupertino pour l’instant.
Le point sur la situation d'Apple
Arrivé en 2008 après des passages chez Intel et IBM, Johny Srouji est à l’origine de transformations majeures d’Apple : la puce A4 (première puce conçue en interne pour l’iPhone 4), l'architecture des séries A et enfin la transition Apple Silicon, qui a permis à Apple de clamer son indépendance et de relancer le Mac. Dans un contexte où Cupertino prépare une diversification de sa production de puces (avec Intel notamment), la présence de John Srouji garde une importance stratégique.
Mais le constat est là : la direction se vide. Fuite des cerveaux, départs à la retraite... Son mémo intervient alors que la liste des départs chez Apple s’allonge dangereusement : Jeff Williams (COO), John Giannandrea (IA), Lisa Jackson (environnement et politiques publiques), Kate Adams (juridique), et dernièrement Alan Dye (design logiciel, en partance pour Meta). À cela s’ajoutent les rumeurs de plus en plus insistantes sur un départ de Tim Cook dès 2026.
Qu'en penser ?
pour l'instant
pour l’instant, il ne ferme pas la porte à une évolution future. Son message stabilise Apple à court terme, mais laisse ouverte la question de la succession — dans un groupe qui perd nombre de ses vétérans. Pour Apple, conserver l’architecte d’Apple Silicon est crucial. Pour ce dernier, le défi reste le même : continuer à porter la feuille de route technologique du groupe, au moment où l’industrie s’oriente vers l’IA embarquée, les architectures hybrides et une compétition accrue sur les gravures les plus fines.