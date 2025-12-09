Apple dit stop aux rumeurs de départs (oui mais…)

Qu'en penser ?



Si John Srouji affirme rester pour l’instant , il ne ferme pas la porte à une évolution future. Son message stabilise Apple à court terme, mais laisse ouverte la question de la succession — dans un groupe qui perd nombre de ses vétérans. Pour Apple, conserver l’architecte d’Apple Silicon est crucial. Pour ce dernier, le défi reste le même : continuer à porter la feuille de route technologique du groupe, au moment où l’industrie s’oriente vers l’IA embarquée, les architectures hybrides et une compétition accrue sur les gravures les plus fines.