Crise de la RAM, IA : John Ternus peut-il vraiment générer plus de cash que Tim Cook ?

Qu’en penser ?



Pour John Ternus, cette première présentation financière constitue un exercice important. Apple devra démontrer sa capacité à maintenir la croissance de l’iPhone et des Services, tout en préservant ses marges dans un contexte de tensions sur les composants. Mais les marchés pourraient surtout se concentrer sur les perspectives du trimestre de Noël, qui intégrera pleinement les nouveaux produits. Après la correction subie par Google, les prévisions communiquées par Apple seront probablement aussi importantes que les résultats eux-mêmes.