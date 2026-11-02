Crise de la RAM, IA : John Ternus peut-il vraiment générer plus de cash que Tim Cook ?
Par Laurence - Publié le
Apple publiera ce lundi 2 novembre ses résultats financiers du quatrième trimestre 2026. Une présentation particulièrement attendue puisqu’il s’agira de la première sous la direction de John Ternus, qui a succédé à Tim Cook en septembre. Après les turbulences boursières rencontrées par Google, les investisseurs surveilleront de près les performances de l’iPhone, la croissance des Services et les conséquences de la hausse du prix des composants.
Apple abordera cette publication après un troisième trimestre particulièrement solide. Entre avril et juin, la firme avait enregistré un chiffre d’affaires record de 109,4 milliards de dollars, en progression de 16 % sur un an. Les ventes d’iPhone avaient notamment bondi de 21,7 %, tandis que les Services dépassaient les 30 milliards de dollars. Pour ce quatrième trimestre fiscal, clos le 26 septembre, Apple avait annoncé anticiper une croissance de ses revenus comprise entre 9 et 11 %.
Les analystes tablent désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 113 milliards de dollars, contre 102,5 milliards un an auparavant. Evercore ISI, UBS et Bank of America avancent des prévisions relativement proches, avec un bénéfice par action attendu autour de 1,97 dollar. L’iPhone devrait une nouvelle fois constituer le principal moteur de croissance, avec des revenus en hausse d’environ 14 %.
Si Apple a multiplié les annonces ces dernières semaines, leur contribution aux résultats présentés ce soir sera encore relativement modeste. Les iPhone 18 Pro et Pro Max, commercialisés le 18 septembre, n’auront bénéficié que de neuf jours de ventes sur le trimestre. Même constat pour les Apple Watch Series 12 et Ultra 4.
Les nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5, disponibles depuis le 22 septembre, n’auront quant à eux contribué que pendant cinq jours. Enfin, l’iPhone Duo, lancé le 23 octobre, ne figurera pas dans ces résultats. Encore moins les annonces domotiques, ou l'iMac M6, le MacBook Pro 14 M6, le Mac tactile ou l'iPad mini 8. C’est donc surtout le premier trimestre fiscal 2027, correspondant aux fêtes de fin d’année, qui permettra de mesurer l’accueil réservé à cette nouvelle gamme.
Au-delà des ventes, les investisseurs surveilleront les marges d’Apple, confrontée à une hausse du prix des composants, notamment de la mémoire. Loop Capital estime que les contraintes d’approvisionnement pourraient entraîner une réduction d’environ 10 % des livraisons prévues sur les trimestres de septembre et décembre.
Apple a déjà procédé à plusieurs augmentations tarifaires pour préserver sa rentabilité. Evercore anticipe néanmoins une marge brute de 46,5 %, un niveau toujours particulièrement élevé. Les Services devraient également poursuivre leur progression, avec un chiffre d’affaires estimé à 31,6 milliards de dollars par UBS, soit une croissance d’environ 10 % sur un an.
Pour John Ternus, cette première présentation financière constitue un exercice important. Apple devra démontrer sa capacité à maintenir la croissance de l’iPhone et des Services, tout en préservant ses marges dans un contexte de tensions sur les composants. Mais les marchés pourraient surtout se concentrer sur les perspectives du trimestre de Noël, qui intégrera pleinement les nouveaux produits. Après la correction subie par Google, les prévisions communiquées par Apple seront probablement aussi importantes que les résultats eux-mêmes.
Un chiffre d’affaires attendu autour de 113 milliards de dollars
Apple abordera cette publication après un troisième trimestre particulièrement solide. Entre avril et juin, la firme avait enregistré un chiffre d’affaires record de 109,4 milliards de dollars, en progression de 16 % sur un an. Les ventes d’iPhone avaient notamment bondi de 21,7 %, tandis que les Services dépassaient les 30 milliards de dollars. Pour ce quatrième trimestre fiscal, clos le 26 septembre, Apple avait annoncé anticiper une croissance de ses revenus comprise entre 9 et 11 %.
Les analystes tablent désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 113 milliards de dollars, contre 102,5 milliards un an auparavant. Evercore ISI, UBS et Bank of America avancent des prévisions relativement proches, avec un bénéfice par action attendu autour de 1,97 dollar. L’iPhone devrait une nouvelle fois constituer le principal moteur de croissance, avec des revenus en hausse d’environ 14 %.
Les nouveaux iPhone n’auront qu’un impact limité
Si Apple a multiplié les annonces ces dernières semaines, leur contribution aux résultats présentés ce soir sera encore relativement modeste. Les iPhone 18 Pro et Pro Max, commercialisés le 18 septembre, n’auront bénéficié que de neuf jours de ventes sur le trimestre. Même constat pour les Apple Watch Series 12 et Ultra 4.
Les nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5, disponibles depuis le 22 septembre, n’auront quant à eux contribué que pendant cinq jours. Enfin, l’iPhone Duo, lancé le 23 octobre, ne figurera pas dans ces résultats. Encore moins les annonces domotiques, ou l'iMac M6, le MacBook Pro 14 M6, le Mac tactile ou l'iPad mini 8. C’est donc surtout le premier trimestre fiscal 2027, correspondant aux fêtes de fin d’année, qui permettra de mesurer l’accueil réservé à cette nouvelle gamme.
Les pénuries de composants inquiètent
Au-delà des ventes, les investisseurs surveilleront les marges d’Apple, confrontée à une hausse du prix des composants, notamment de la mémoire. Loop Capital estime que les contraintes d’approvisionnement pourraient entraîner une réduction d’environ 10 % des livraisons prévues sur les trimestres de septembre et décembre.
Apple a déjà procédé à plusieurs augmentations tarifaires pour préserver sa rentabilité. Evercore anticipe néanmoins une marge brute de 46,5 %, un niveau toujours particulièrement élevé. Les Services devraient également poursuivre leur progression, avec un chiffre d’affaires estimé à 31,6 milliards de dollars par UBS, soit une croissance d’environ 10 % sur un an.
Qu’en penser ?
Pour John Ternus, cette première présentation financière constitue un exercice important. Apple devra démontrer sa capacité à maintenir la croissance de l’iPhone et des Services, tout en préservant ses marges dans un contexte de tensions sur les composants. Mais les marchés pourraient surtout se concentrer sur les perspectives du trimestre de Noël, qui intégrera pleinement les nouveaux produits. Après la correction subie par Google, les prévisions communiquées par Apple seront probablement aussi importantes que les résultats eux-mêmes.