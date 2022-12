Microsoft garantit 10 ans de Call Of Duty sur Nintendo Switch et sur Steam

Un petit coup de pression avant Noël !

Mais pour le moment, les discussions continuent activement au sein des États-Unis, de l’Union européenne et du Royaume-Uni afin d'étudier et d'autoriser le rachat d’Activision Blizzard King pour 69 milliards de dollars.Phil Spencer -actuel dirigeant de Xbox Game Studios et responsable produit de la branche Xbox- a en effet tweeté qu’en cas de validation de l'opération,(histoire de booster les ventes avant Noël ?). Il sous-entend également qu'un accord aurait pu être trouvé avec Steam -toujours sous réserve de la confirmation officielle.Mais l'histoire ne s'arrête pas là.. Avant d'ajouter une petite allusion aux critiques : [cela est]Toutefois, il se montre ouvert à d'éventuelles négociations avec Sony, si la firme veutMais ces séries d'annonces ne cachent pas seulement un excellent deal.et de vouloir racheter des franchises très populaires afin d'en faire des contenus exclusifs. Rappelons que l’Autorité américaine de la concurrence (FTC) devrait examiner le dossier jeudi prochain et demander éventuellement des compléments d’information avant de se prononcer.