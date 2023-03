Avec la reprise de la production, les ventes d'iPhone 14 repartiraient !

Une baisse en baisse pour janvier

la Chine reprend des couleurs

solide

. Mais les actionnaires devraient être rassurés par la tendance, car la courbe se redresserait légèrement par rapport à la fin 2022. En effet, en décembre, ces mêmes ventes auraient affiché un important déclin de 18%.Il faut dire que, entre la pénurie de composants et les fermetures d’usines suite aux nombreux cas de Covid-19 en Chine. Suite à cela,dans de nombreuses zones géographiques, entrainant une perte nette de revenus pour Apple au cours du trimestre de décembre. Cette explication a d'ailleurs été reprise en substance par Tim Cook lors de la dernière présentation des résultats . Depuis, la situation est revenue à la normale, expliquant ce timide début de reprise, ou du moins cette atténuation des pertes.En outre, le rapport vient préciser la situation en Chine . Après une baisse d'une année sur l'autre des ventes d'iPhone de 22% en décembre, Cupertino a pu compter sur une augmentation de 6 % en janvier, à moins que cette hausse ne soit en lien avec les promotions du Nouvel An Lunaire.Du côté des États-Unis,. D'après UBS, le trimestre actuel -qui se terminera fin mars- devrait être meilleur et afficher une croissance