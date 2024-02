Une bague connectée à la place de l'Apple Watch ? Des lunettes ARVR en guise d'AirPods ?

Un anneau pour les gouverner tous

Il y a quelques années, l'équipe de design avait apparemment présenté en interne l'idée d'unet de remise en forme. Par la suite, aucun projet n’a vraiment été confirmé mais Apple a déposé une multitude de brevets , et allant même jusqu’à imaginer tout récemment unAprès un petit rebondissement cette semaine qui évoquait une sortie imminente, Mark Gurmanest venu clarifier la situation ! Pour lui, ApplePourtant, la firme n'est pas contre un tel projet, et pourrait bien-une alternative moins chère qui pourrait synchroniser les données de santé et de remise en forme avec un iPhone jumelé, et pourquoi pas via une puce NFC ( comme le prévoit ce brevet ). Cette dernière pourrait ainsi proposer suivi cardiaque, sommeil, température ou autres données biométriques ou sportives.Si elle passait le pas, Apple entrerait alors en concurrence avec. Ou encore,, que Samsung a dévoilé lors de son dernier évènement Unpacked (et qui devrait arriver cette année).Depuis au moins aussi longtemps (si ce n’est plus) que le Vision Pro, les rumeurs évoquentToutefois, selon Mark Gurman,-plus légères, moins sophistiquée et plus abordables que le Vision Pro. Elles devraient néanmoins proposer quelques nouveautés pour se démarquer des Ray-Ban de Meta et des Echo Frames d'Amazon.Si la bague devait remplacer la montre,. Mais tout cela serait vraiment aux premiers stades de développement !Ces dernières semaines, on a senti le journaliste un peu déçu par le Vision Pro , et considère le casque commeIl attend donc la prochaine génération, les fameuses Apple Glasses, qui pourraient se doter de davantage de fonctions, mais aussi d'un design plus léger, plus portable, d'une meilleure autonomie et d'une plus grande interactivité avec le monde réel. Pour, la firme californienne aurait déjà commencé à travailler sur cette deuxième génération, plus grand public.