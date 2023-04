Microsoft veut réduire le coût de l'IA avec ses propres puces

Une des puces Nvidia utilisées actuellement par Microsoft au sein de ses infrastructures

Microsoft compte bien faire parti des leaders de l'IA

Réduire les coûts en produisant ses propres puces

Microsoft n'est pas un débutant lorsque l'on évoque le marché de l'IA,(plusieurs centaines de millions de dollars tout de même) ayant permis d'élaborer le chatbot. Microsoft a également été parmi les premiers des géants de la tech à intégrer ChatGPT au sein de nombreux programmes et services, comme Bing et Edge , ce qui lui a permis de reprendre un peu de terrain à Google, SwiftKey Copilot pour la suite Office, ou encore Security Copilot pour son outil de cybersécurité, et devrait mettre en avant l'IA au sein de Windows 12 Bref,. Bill Gates a d'ailleurs indiqué récemment que l'intelligence artificielle était l'avancée la plus importante pour le monde technologique depuis des années . Faire des progrès sur ce marché et proposer la technologie au grand public a toutefois un coût certain, et Microsoft s'appuie actuellement principalement sur les GPU de Nvidia, leader du marché. Les serveurs de Microsoft qui ont vu naitre chatGPT sont ainsi garnis de très nombreuses puces A100 et H100 coûtant plusieurs dizaines de milliers d'euros pièce.Selon les sources de The Information . De telles puces signées Microsoft seraient déjà entre les mains des équipes internes ainsi que de celles d'OpenAI, et TSMC devrait être chargé de graver les versions définitives en 5 nm dans un futur proche. Le projet de microsoft aurait été lancé dès 2019, et d'autres firmes ont également suivi cette voie, comme Amazon, Google ou encore Meta, qui ne comptent pas se laisser distancer sur ce juteux marché.