Avez-vous craqué pour un iPad Air 6, un iPad Pro M4 ou un autre ?

Avez-vous craqué ?

Outre la présentation de l’iPad Pro et celle de la puce M4,. Après celle du Mandalorien , elle propose Crush!, une vidéo écrasante ! Après tout le thème du jour était bien de lâcher prise !Dans la foulée, c’est le, James Cuda qui vient teaser -à toutes allures- sur toutes les nouvelles compétences graphiques de l’ iPad Pro M4 et de sa baguette magique, l’ Apple Pencil Pro , bien évidemment en faisant quelques démonstrations sur les deux applications phares disponibles sur iPadOS : Procreate et Procreate Dreams Il développe les(le) qui permettent de moduler très rapidement la taille ou l’angle du pinceau utilisé, mais également de faire apparaître un nouveau menu. Il montre également de nouvelles options pour modifier l’éclairage, transformer des zones (avec unou encore un. La fonction de rotation permet de passer rapidement de Procreate à Dreams. Tout semble aller très vite et très rapidement, James Cuda évoquant même une amélioration de 50% des capacités !Forcément après chaque présentation d’un nouveau produit, la question se pose : l’iPad Air ? Ou une ancienne génération ?Ou encore le type d’usage que vous compter en faire !Avec ces améliorations, la question se repose d’autant plus : est-ce que ces nouvelles tablettesvont avoir raison des Mac ? Cet iPad Pro M4 va-t-il pouvoir combler les manques de l’iPad Pro M2 et remplacer un MacBook Air par exemple ? Vous avez été nombreux dans le chat hier à vous interroger. Bref on a hâte de les recevoir mercredi pour répondre.