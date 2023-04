Google va-t-elle intégrer un chatbot pour révolutionner son moteur de recherche ?

Une importante évolution à venir pour le moteur de recherche le plus utilisé au monde

Les gens pourront-ils poser des questions à Google et interagir avec les LLM (Large Language Models) dans le contexte de la recherche ? Absolument !

ChatGPT et Microsoft : une menace prise très au sérieux par Google

Code rouge

Google n'entend pas en rester là, et son dirigeant, Sundar Pichai, a indiqué lors d'une interview accordée au Wall Street Journal que(affichant une insolente part de marché de 93,4%)Sundar Pichai n'a pas donné de date ni précisé si Bard -le chatbot maison n'ayant pas particulièrement brillé lors de sa présentation - serait mis à profit ou si un algorithme différent serait élaboré spécifiquement pour cet usage par les deux principales sections dédiées à l'intelligence artificielle que sont Google Brain et DeepMind. Pour rappel,La firme a eu le nez creux avec cette alerte puisque Microsoft, qui a aidé à développer ChatGPT, investi massivement dans OpenAI et mis en place l'infrastructure qui a vu naître la technologie , aprenant ainsi de court Google et une avance non négligeable dans cette course à l'IA.De son côté,, ce qui pourrait pourtant permettre à Siri de muscler un peu son jeu (l'assistant en a bien besoin). Les appareils de Cupertino ont bien accès aux chatbots de Microsoft et de Google, mais ces derniers intègrent également l'IA au sein de leur gamme de produits, ce qui pourrait leur offrir un avantage face à Apple à l'avenir.