Un Mac propre et sécurisé pour le Black Friday : -50 % sur Intego ONE Avancé & Total !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Pour le Black Friday, l'éditeur du meilleur antivirus Mac casse les prix sur Intego ONE Avancé et Intego ONE Total. La première formule associe un antivirus, un pare-feu bidirectionnel et un module de nettoyage qui libère de l'espace disque et redonne du souffle à votre machine. La seconde y ajoute un VPN. Attention, c'est une offre à durée limitée : elle s'arrête le 29 novembre.
Deux constats s'imposent aujourd'hui :
Déjà l'année dernière, le décompte des cyberattaques ne laissait pas beaucoup de place au doute, avec le ministère de l'Intérieur au tableau des victimes. Ce n'est pas tout : cette année, la liste n'a pas cessé de s'allonger. Des médecins à la FFVoile, du ministère de l'Économie à l'ANTS — l'agence qui délivre titres d'identité, cartes grises et permis de conduire, aucun secteur n'a été épargné. Puis est venu le tour de l'administration fiscale, avec 678 000 contribuables et professionnels touchés, une affaire d'une telle ampleur que l'État a dû réagir en annonçant une unité cyber d'urgence, de l'IA souveraine et des programmes de bug bounty. Et alors qu'on croyait avoir fait le tour des cibles possibles, les pirates ont fait fondre les surgelés de 150 supermarchés Intermarché et Super U, avant de s'attaquer aux frigos de sang de l'Établissement français du sang.
Pour l'utilisateur, la traduction concrète est simple : des tentatives de phishing et des ransomwares toujours plus nombreux et toujours mieux imités, au point que la cybersécurité est devenue un enjeu d'État, avec la sensibilisation du grand public érigée en priorité.
Reste le second constat, celui qui concerne directement votre machine : aucun Mac n'est désormais à l'abri des virus et des ransomwares. Les exemples récents sont éloquents. ClickLock Stealer verrouille votre écran jusqu'à ce que vous lui livriez votre mot de passe, avant d'aller puiser dans le trousseau macOS. Pire encore : le backdoor CHILLYHELL a circulé pendant des années avec un certificat Apple parfaitement valide, validé par la notarisation — de quoi tromper même les utilisateurs les plus prudents.
Face à un marché saturé d'offres, Mac4Ever teste et confronte les solutions les plus sérieuses pour vous orienter vers celle qui correspond vraiment à votre usage.
Après avoir passé en revue les principaux antivirus sur Mac, notre verdict est tombé sur Intego ONE, signé Intego. Là où la concurrence adapte souvent un moteur pensé pour Windows, ce logiciel est conçu de bout en bout pour l'architecture Apple. Le résultat se voit à l'usage : une détection sans faiblesse sur toutes les familles de malwares, servie par une interface claire. Il se fait même oublier tant il reste léger — ce qui en fait, au terme de nos tests, la meilleure protection du moment pour un Mac.
Et la nouvelle tombe bien : Intego ONE Avancé et Intego ONE Total sont en promotion à moitié prix pour le Black Friday, jusqu'au 29 novembre seulement.
Intego décline son offre en trois formules, de la protection stricte à la suite complète avec nettoyage système et VPN. Leur dénominateur commun ? Toutes embarquent, sans exception, un antivirus et un pare-feu. Autrement dit, vous ajustez les options selon vos besoins sans jamais rogner sur le socle de sécurité de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, l'entrée de gamme, repose sur :
C'est le minimum vital face à des menaces qui se diversifient à vitesse grand V sur macOS : virus, chevaux de Troie, spywares, ransomwares et adwares envahissants. Son pare-feu, lui, travaille dans les deux sens, à la manière d'une tour de contrôle : il repousse les intrusions venues de l'extérieur, mais garde aussi un œil sur vos propres applications pour couper court à toute fuite de données personnelles.
Intego ONE Avancé enrichit cette base d'un nettoyeur de fichiers : suppression des fichiers inutiles, repérage des documents volumineux à trier et suivi de la mémoire comme du processeur pour garder un Mac réactif.
Intego ONE Total, enfin, reprend l'intégralité de ces fonctions et les couronne d'un VPN, complétant le triptyque de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. Chacun couvre un terrain : l'antivirus traite les menaces présentes sur la machine, le pare-feu filtre ce qui vient du réseau, le VPN chiffre les connexions que vous laissez passer. Cette formule inclut par ailleurs une application de sécurité et de VPN pour iPhone — un complément loin d'être superflu quand on sait qu'Apple vient encore d'alerter des utilisateurs d'iPhone victimes de spywares dans 99 pays.
Partez de vos usages, pas de la fiche technique. Si votre priorité se résume à une protection solide, sans extras, Intego ONE constitue une base suffisante — et vous ne vous fermez aucune porte, la montée vers les outils de performance ou de confidentialité restant possible à tout moment. Si, en revanche, votre Mac sature ou si vous vous connectez souvent à des réseaux publics, les formules Avancé et Total règlent les deux sujets d'un coup, et ce sont justement elles qui sont remisées à -50% jusqu'au 29 novembre.
Toujours indécis ? Pour situer Intego face aux mastodontes du secteur — Norton, McAfee ou Avast —, direction notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous y détaillons les points forts et les limites de chaque logiciel afin que vous trouviez celui qui colle à votre profil.
Pourquoi un antivirus sur Mac ?
Deux constats s'imposent aujourd'hui :
- Le risque cyber a changé d'échelle : dans une vie entièrement numérisée, vos données valent de l'or et sont devenues la cible numéro un.
- Le mythe de l'invulnérabilité est mort : Apple ne met plus personne à l'abri des virus et des malwares.
Déjà l'année dernière, le décompte des cyberattaques ne laissait pas beaucoup de place au doute, avec le ministère de l'Intérieur au tableau des victimes. Ce n'est pas tout : cette année, la liste n'a pas cessé de s'allonger. Des médecins à la FFVoile, du ministère de l'Économie à l'ANTS — l'agence qui délivre titres d'identité, cartes grises et permis de conduire, aucun secteur n'a été épargné. Puis est venu le tour de l'administration fiscale, avec 678 000 contribuables et professionnels touchés, une affaire d'une telle ampleur que l'État a dû réagir en annonçant une unité cyber d'urgence, de l'IA souveraine et des programmes de bug bounty. Et alors qu'on croyait avoir fait le tour des cibles possibles, les pirates ont fait fondre les surgelés de 150 supermarchés Intermarché et Super U, avant de s'attaquer aux frigos de sang de l'Établissement français du sang.
Pour l'utilisateur, la traduction concrète est simple : des tentatives de phishing et des ransomwares toujours plus nombreux et toujours mieux imités, au point que la cybersécurité est devenue un enjeu d'État, avec la sensibilisation du grand public érigée en priorité.
Reste le second constat, celui qui concerne directement votre machine : aucun Mac n'est désormais à l'abri des virus et des ransomwares. Les exemples récents sont éloquents. ClickLock Stealer verrouille votre écran jusqu'à ce que vous lui livriez votre mot de passe, avant d'aller puiser dans le trousseau macOS. Pire encore : le backdoor CHILLYHELL a circulé pendant des années avec un certificat Apple parfaitement valide, validé par la notarisation — de quoi tromper même les utilisateurs les plus prudents.
Face à un marché saturé d'offres, Mac4Ever teste et confronte les solutions les plus sérieuses pour vous orienter vers celle qui correspond vraiment à votre usage.
Intego ONE, le meilleur antivirus sur Mac
Après avoir passé en revue les principaux antivirus sur Mac, notre verdict est tombé sur Intego ONE, signé Intego. Là où la concurrence adapte souvent un moteur pensé pour Windows, ce logiciel est conçu de bout en bout pour l'architecture Apple. Le résultat se voit à l'usage : une détection sans faiblesse sur toutes les familles de malwares, servie par une interface claire. Il se fait même oublier tant il reste léger — ce qui en fait, au terme de nos tests, la meilleure protection du moment pour un Mac.
Et la nouvelle tombe bien : Intego ONE Avancé et Intego ONE Total sont en promotion à moitié prix pour le Black Friday, jusqu'au 29 novembre seulement.
Les solutions Intego expliquées
Intego décline son offre en trois formules, de la protection stricte à la suite complète avec nettoyage système et VPN. Leur dénominateur commun ? Toutes embarquent, sans exception, un antivirus et un pare-feu. Autrement dit, vous ajustez les options selon vos besoins sans jamais rogner sur le socle de sécurité de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, l'entrée de gamme, repose sur :
- Un antivirus
- Un pare-feu
C'est le minimum vital face à des menaces qui se diversifient à vitesse grand V sur macOS : virus, chevaux de Troie, spywares, ransomwares et adwares envahissants. Son pare-feu, lui, travaille dans les deux sens, à la manière d'une tour de contrôle : il repousse les intrusions venues de l'extérieur, mais garde aussi un œil sur vos propres applications pour couper court à toute fuite de données personnelles.
Intego ONE Avancé enrichit cette base d'un nettoyeur de fichiers : suppression des fichiers inutiles, repérage des documents volumineux à trier et suivi de la mémoire comme du processeur pour garder un Mac réactif.
Intego ONE Total, enfin, reprend l'intégralité de ces fonctions et les couronne d'un VPN, complétant le triptyque de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. Chacun couvre un terrain : l'antivirus traite les menaces présentes sur la machine, le pare-feu filtre ce qui vient du réseau, le VPN chiffre les connexions que vous laissez passer. Cette formule inclut par ailleurs une application de sécurité et de VPN pour iPhone — un complément loin d'être superflu quand on sait qu'Apple vient encore d'alerter des utilisateurs d'iPhone victimes de spywares dans 99 pays.
Le test
Comment choisir son antivirus ?
Partez de vos usages, pas de la fiche technique. Si votre priorité se résume à une protection solide, sans extras, Intego ONE constitue une base suffisante — et vous ne vous fermez aucune porte, la montée vers les outils de performance ou de confidentialité restant possible à tout moment. Si, en revanche, votre Mac sature ou si vous vous connectez souvent à des réseaux publics, les formules Avancé et Total règlent les deux sujets d'un coup, et ce sont justement elles qui sont remisées à -50% jusqu'au 29 novembre.
Quelles sont les autres offres ?
Toujours indécis ? Pour situer Intego face aux mastodontes du secteur — Norton, McAfee ou Avast —, direction notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous y détaillons les points forts et les limites de chaque logiciel afin que vous trouviez celui qui colle à votre profil.
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