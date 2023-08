Les services d'Apple comptent 1 milliard d'abonnés payants

Un record de vente d'iPhone... en France ?

croissance des ventes en Europe et en Chine, tandis que l'Amérique, le Japon et l'Asie ont chuté modérément

plus d'un milliard d'abonnements payants pour les services d'Apple

Pour ce trimestre réputé le plus faible, la firme affiche 81,797 milliards de dollars (- 1,47%). Brièvement donc, Tim Cook évoque la baisse de revenus :l' Apple Watc h a augmenté un peu, tandis que les revenus de l' iPad et du Mac ont chuté de manière significative (ils sont à peu près à leur niveau le plus bas depuis trois ans).. Même en ce contexte difficile,Apple a également connu uneDans le communiqué officiel, il précise d'ailleurs que. Un chiffre énorme qui ne connaitra aucune ventilation ! Celui-ci comprend logiquement les abonnés d'Apple Music, Apple TV, du Cloud, d'Apple News, d'Apple Fitness +, d'Apple Care et de l'Apple Card... et l'on en saura pas plus !Au passage Tim Cook en profite pour annoncer quelques programmes à venir sur son service de streaming,! Enfin, le big Boss fait aussi un long aparté sur le Vision Pro , le futur produit phare d'Apple, histoire de rassurer les quelques investisseurs qui passaient par là.