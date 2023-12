Dans 3 jours, le bonus disparaitra sur ces véhicules électriques !

Les voitures chinoises en ligne de mire

MG4, MG5, MG ZS, Marvel R

• Les modèles BYD : Atto 3, Dolphin, Seal

• Les modèles Zeekr (non commercialisés en France officiellement)

• Les modèles Aiways U5 et U6

• Les modèles Leapmotor

Volvo EX3

• Les nouvelles Mini Cooper

• La Dacia Spring

• Les Smart #1 et Smart #3

Incertitudes chez Tesla

Quid des coréens et des japonais

Quelques incertitudes

L'avis de Mac4Ever

Comme vous le savez sans doute, la France a décidé de réserver son avantage financier aux véhicules. En filigrane, il s'agit surtout d'une forme de protectionnisme européen.S'il n'existe pas encore de liste complète des véhicules qui n'auront plus de bonus, on peut déjà dresserIl y a ensuite les chinoises déguisées en marque européenne, comme par exemple:, et elle devrait donc perdre le bonus -d'où les bonnes ventes ces dernières semaines.. Actuellement, les Model Y berlinois concernent essentiellement certaines versions Grande Autonomie et Performance, qui ne sont donc pas dans le bonus. Quant aux versions Propulsions, les clients sont livrés depuis les deux suines. Mais Tesla pourrait sans doute se mettre à produire tous les Model Y Propulsion à Berlin pour continuer à profiter du bonus., ils devraient techniquement perdre le bonus, même si la fabrication se fait dans de bonnes conditions (sans charbon par exemple).Outre quelques exceptions, comme le Kona ou la Leaf qui sont assemblée en Europe, lesdevront a priori faire une croix sur les aides d'état.En effet,, et les constructeurs dont les packs ou la plateforme proviennent de Chine pourraient tout de même pâtir de la situation.. Si l'acier américain est mieux noté que l'acier chinois et même européen, le transport joue en leur défaveur.Quant aux modèles européens produits aux USA (comme l'EQS par exemple), il sont pour la plupart déjà bien au dessus du tarif minimum de 47 000€. Il existera inversement, comme le nouveau Ford Explorer , qui lui, devrait en profiter., ce qui pourrait entrainer la disparition de certains constructeurs européens. Toute le question est donc de savoir si le Vieux Continent a de quoi rivaliser avec les asiatiques, avec ou sans bonus d'ailleurs.. Les chinois ont permis de rendre l'électrique plus abordable sans trop sacrifier l'autonomie et les fonctionnalités, à la différence des européens, qui misent beaucoup sur de gros SUV ou des berlines hors de prix et bardés d'options.C'est le prix d'un Skoda Kodiaq thermique de 7 places, dont l'équivalent électrique (le KIA EV9) dépasse les 80 000€ !. D'autant que MG, BYD et les autres ont certainement encore un peu de marge de manoeuvre pour faire baisser les prix... et augmenter les tarif des batteries vendues aux constructeurs européens. Ces derniers pourraient d'ailleurs être doublement pénalisés en Chine, si le gouvernement décidait de nouvelles taxes d'importations, spécifiquement sur les marques françaises...