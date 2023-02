L'iPad 9 à 349€, le bon rapport qualité/prix

Un tarif nettement plus digeste que celui de l'iPad 10

L'iPad 9 reste dans le coup

Le tarif de l'iPad a explosé avec l'arrivée de la dixième itération débutant désormais à 589 euros.tout en gonflant malheureusement son tarif à 439 euros (il était proposé à partir de 389 euros lors de sa sortie). La différence de tarif, particulièrement lorsque l'iPad 9 est en promotion comme aujourd'hui, permettra éventuellement de s'offrir quelques accessoires, comme un combo clavier/trackpad, une protection ou l'Apple Pencil.des iPhone 11 et iPhone 11 Pro, avec assez de puissance pour faire tourner l'ensemble des applications de l'App Store dans de bonnes conditions. La caméra frontale 12 mégapixels ultra grand-angle de l'iPad 9 propose également la fonction Cadre centré permettant de garder les sujets dans le cadre lors d'un appel via FaceTime, mais également Zoom ou d'autres Apps de visioconférence. Enfin, l'iPad 9 est compatible avec l'Apple Pencil 1 (mais il est doté du port Lightning adéquat contrairement à l'iPad 10) et le Smart Keyboard.