Le modèle à 64 Go (notons que ce tout petit stockage disparait enfin cette année avec le mini 7) passe de 549 euros à 459 euros (soit 90 euros de moins), la version à 256 Go descend de 679 à 569 euros.Au niveau des ressemblances, l'iPad mini 6 et l'iPad mini 7 disposent du même écran Liquid Retina de 8,3 pouces :même s'il intègre la technologie True Tone, une large gamme de couleurs (P3) et une réflectance ultra-faible. Il n'y pas de différence au niveau du module photo-vidéo, du poids, ou des dimensions. En revanche, pas d'Apple Intelligence, et pas de puce A 17 Pro pour le mini 6, qui embarque du Wi‑Fi 6, du Bluetooth 5 mais il conserve sa SIM physique., ou encore comme un calepin tech que l'on glisserait dans son sac pour y noter des idées, consulter rapidement ses mails ou son emploi du temps. En revanche,, on peut trouver un certain intérêt surtout avec un Apple Pencil, qui permettra de griffonner rapidement et de se passer de l'écran tactile, voire de crayonner quelques esquisses sur le coin d'une table.Sorti il y a deux ans à 589 euros (beaucoup trop cher), il était passé à 439 euros. Désormais son prix officiel démarre à partir de 409 euros. Amazon propose d'ailleursGlobalement, il seraque d'autres tablettes d'Apple, car sa dalle de 10,2 pouces n'estet ne possède-assez inexplicable sur ce segment.Autre tablette sur le refurb d'Apple :La firme californienne propose la version 256 Go à 429 euros soit une économie de 120 euros.Notons que l'on trouve également des iPad Air 4 (soit deux générations avant le modèle actuel doté d'une puce M2), et ce, dans les cinq coloris.