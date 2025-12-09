Amazon brade le MacBook Air M2 à 775€ : offrez-vous la qualité Apple au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous désirez vous offrir un MacBook Air doté de 16 Go de mémoire unifié au tarif le plus bas, c'est le moment de craquer grâce à une intéressante promotion digne du Black Friday.
Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme avec une puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et de 8 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage SSD est une machine qui devrait satisfaire de nombreux utilisateurs en quête d'une machine pour la majorité des usages du quotidien. Le design est moderne et identique aux dernier modèles en date, la puce M2 est largement capable d'offrir un comportement fluide, y compris pour des applications exigeantes, comme du montage vidéo occasionnel, de la retouche photo, ou encore de la M.A.O sur des projets raisonnables.
Les 16 Go de mémoire unifiée permettront quant à eux d'être à l'aise en multitâche et d'affronter l'avenir sereinement (les MacBook Air M3 et M4 sont également dotés de 16 Go de RAM). Enfin, le MacBook Air M2 sera évidement compatible avec de nombreuses mises à jour, dont macOS 26 Tahoe qui sera disponible cet automne.
A ce tarif, vous disposerez d'un Mac moderne (le design risque de ne pas changer avant plusieurs générations), avec une puissance largement suffisante pour de nombreux usages, le tout dans un format totalement silencieux car dépourvu de ventilation active. Seul le stockage peut s'avérer trop juste en fonction de votre utilisation, avec toutefois la possibilité d'ajouter du stockage externe grâce aux ports Thunderbolt. Si le budget le permet, le MacBook Air M4 est désormais proposé à partir de 942 euros.
Le MacBook Air M2 avec 16 Go de RAM à 775€
Le MacBook Air M2 d'entrée de gamme avec une puce M2 dotée de 8 cœurs CPU et de 8 cœurs GPU, 16 Go de mémoire unifiée et de 256 Go de stockage SSD est une machine qui devrait satisfaire de nombreux utilisateurs en quête d'une machine pour la majorité des usages du quotidien. Le design est moderne et identique aux dernier modèles en date, la puce M2 est largement capable d'offrir un comportement fluide, y compris pour des applications exigeantes, comme du montage vidéo occasionnel, de la retouche photo, ou encore de la M.A.O sur des projets raisonnables.
Les 16 Go de mémoire unifiée permettront quant à eux d'être à l'aise en multitâche et d'affronter l'avenir sereinement (les MacBook Air M3 et M4 sont également dotés de 16 Go de RAM). Enfin, le MacBook Air M2 sera évidement compatible avec de nombreuses mises à jour, dont macOS 26 Tahoe qui sera disponible cet automne.
Un très bon rapport qualité/prix
A ce tarif, vous disposerez d'un Mac moderne (le design risque de ne pas changer avant plusieurs générations), avec une puissance largement suffisante pour de nombreux usages, le tout dans un format totalement silencieux car dépourvu de ventilation active. Seul le stockage peut s'avérer trop juste en fonction de votre utilisation, avec toutefois la possibilité d'ajouter du stockage externe grâce aux ports Thunderbolt. Si le budget le permet, le MacBook Air M4 est désormais proposé à partir de 942 euros.