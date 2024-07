Les AirPods 3 à leur prix le plus bas pour le Prime Day

Les AirPods 3 MagSafe à 164€

Compatibles avec l'audio spatial

Une offre réservée aux abonnés Prime

16 et 17 juillet 2024

Pour rappel,, ce qui ravira de nombreux utilisateurs gênés par un appareil trop intrusif.( et le suivi dynamique de mouvements de la tête), embarquent de nouveaux haut-parleurs, un capteur permettant de détecter le contact de la peau, la qualité HD pour FaceTime (grâce au codec AAC-ELD), une résistance à la sueur (certification IPX4), une charge rapide offrant 1 heure d'écoute en 5 minute, 6 heures d'autonomie, ou 5 heures avec l'audio spatial (poussée à 30 heures via l'étui).Apple propose au catalogue lainsi qu'un modèle Lightning qui se charge uniquement en filaire (également en promo pour le Prime Day au tarif de 155 euros).Une nouvelle fournée de promotions réservées aux abonnés à la formule Prime est proposée. Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés PrimePour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.