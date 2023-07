L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro au prix le plus bas jamais constaté !

L'iPhone 14 Pro à 1042€ ! Une première !

Un choix pertinent avec l'arrivée de l'iPhone 15 ?

Uniquement pour les abonnés Prime

Le test de l'iPhone 14 Pro en vidéo

. Ce dernier s'affiche ainsi au tarif de 1042,15 euros, soit une remise de 287 euros sur le tarif officiel de la bête. L'iPhone 14 Pro offre ce qu'Apple propose de mieux dans la gamme avec une dalle OLED avec la technologie Pro Motion et un taux de rafraîchissement variable atteignant 120 Hz, l'écran toujours allumé permettant de profiter au mieux d'iOS 16 et des nouveautés à venir d'iOS 17 (comme le mode réveil ), la Dynamic Island , la puce A16 Bionic, ainsi que les capteurs pour la photo et la vidéo les plus perfectionnés d'Apple.Certains pourraient se demander s'il est encore pertinent de s'offrir l'iPhone 14 Pro avec l'arrivée prochaine de l' iPhone 15 puisque l'iPhone 15 sera plus cher à sa sortie et qu'il faudra attendre encore quelques mois pour profiter d'une petite promotion. De plus, l'iPhone 14 Pro sera certainement le dernier Pro à disposer du port Lightning, ce qui peut être intéressant si vous avez de nombreux accessoires à ce format.De plus, lsur le modèle actuel et de bénéficier de performances qui resteront à la pointe. L'iPhone 14 Pro reste donc une bonne acquisition à ce tarif si vous avez le budget et besoin immédiatement d'un nouveau smartphone performant.Pour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.Retrouvez ci-dessousafin de connaitre tous les détails.