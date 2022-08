Jusqu'à -70€ sur le MacBook Air M2 en stock, livré mardi

Retrouvez nos vidéos sur le MacBook Air M2

Il est ainsi possible d'opter pour le modèle avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPOU, ainsi que 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD à 1449 euros , soit une économie de 5à euros par rapport aux tarifs de l'Apple Store, ou pour le modèle avec 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD à 1779 euros , soit une réduction de 70 euros sur le prix officiel. Le MacBook Air M2 8/256Go à 1449€ au lieu de 1499€ Le MacBook Air M2 8/512Go à 1779€ au lieu de 1849€