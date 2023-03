Le MacBook Air M1 à 998€, un excellent rapport qualité/prix

Il est aujourd'hui possible de s'offrir le MacBook Air M1 à 998,50 euros, un tarif très intéressant pour cette machine encore largement dans le coup. La promotion est valable sur le coloris Gris sidéral pour la configuration de base embarquant une puce M1, 8 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go. Un modèle certes basique,. La réduction atteint 17%, le prix de cette machine étant désormais officiellement de 1 199,00 euros.