L'iPhone 14 Plus dès 959€ (-210€), iPhone 14 à 895€ (-124€), -100€ sur les iPhone 14 Pro

L'iPhone 14 Plus dès 959€, iPhone 14 Plus dès 895€

Des iPhone 14 Pro et Pro Max en stock

Retrouvez nos tests en vidéo des iPhone 14 et 14 Pro

des versions Pro de l'année dernière embarquant 5 cœurs GPU (au lieu de 4 sur les iPhone 13), une dalle OLED de 6,1 et 6,7 pouces avec une luminosité atteignant 1 200 nits, un capteur photo principal grand angle 12 mégapixels ouvrant à ƒ1.5 avec de meilleures performances en faible luminosité, ainsi qu'. Les iPhone 14 et 14 Plus proposent également la détection d'accident de la route et la possibilité d'envoyer un message via satellite en cas d'urgence afin de permettre aux secours de localiser l'utilisateur.Après avoir essuyé des difficultés de production n'ayant pas permis de répondre à la demande,, et ils bénéficient désormais d'une réduction de 100 euros sur le tarif officiel. Les iPhone 14 Pro se démarquent des versions précédentes grâce à la Dynamic Island, une double perforation pour Face ID et la caméra avant dissimulée sous une seule pilule noire de manière logicielle, et sont les seuls à disposer de la puce A16 Bionic.