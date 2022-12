Des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en stock, livrés rapidement

Pour rappel,. Avec les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, Cupertino introduit la fameuse Dynamic Island, une double perforation pour Face ID et la caméra avant, dissimulée sous une seule pilule noire de manière logicielle. Cette île dynamique apporte quelques changements au niveau de l'interface et évolue de manière dynamique (d'où son nom) afin d'afficher davantage d'informations en fonction des usages.. Ces modèles disposent de nouvelles dalles OLED de 6,1 et 6,7 pouces avec une luminosité atteignant 1 600 nits (et même 2 000 nits en extérieur) et le mode écran toujours allumé. Les iPhone 14 Pro sont dotés d'un capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1.78 et d'un'ultra grand angle en 12 mégapixels. Côté vidéo, le mode Cinematic est désormais disponible en 4K à 30 ou 24 images par seconde.. Les quelques unités en stock, selon le coloris et la capacité, devraient ainsi partir comme des petits pains.