L'iPhone 15 à 739€, son prix le plus bas !

LES IPHONE 15 débarquent SUR LE REFURB EN FRANCE

Pourquoi passer par le Refurb ?

Les autres produits disponibles aujourd'hui

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 829€

MacBook Pro 13,3" dès 979€

MacBook Pro 16" dès 2279€

Mac mini dès 1299€

Écran Thunderbolt 27" dès 1489€

Apple avait décidé de retirer les iPhone, iPod touch et les iPad du Refurb en France en août 2021, alors que ces appareils restaient disponibles chez nos voisins en Belgique et en Suisse,sur la boutique de produits reconditionnés par la firme. Il est ainsi possible de s'offrirsoit un tarif encore plus intéressant que les promotions chez les revendeurs. Plusieurs configurations de stockage sont disponibles en fonction de vos besoins,x avec un design revu avec des bords plus arrondis, la puce A16 Bionic et de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, une dalle OLED capable d'offrir une luminosité en pic de 2 000 nits, un capteur principal de 48 mégapixels permettant de profiter d'un zoom 2x, et de nouveaux coloris. Cet iPhone 15 troque également enfin le vénérable port Lightning contre un USB-C nettement plus moderne., propose un superbe écran OLED très lumineux, des performances de haut vol qui garantiront l'accès à de nombreuses mises à jour d'iOS, et une autonomie très confortable. Selon nous,Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.