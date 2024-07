L'iPhone 14 Plus à 664€ pour le Prime Day, du jamais vu ! Dépêchez-vous !

Retrouvez les meilleures offres en temps réel sur notre page dédiée

L'iPhone 14 Plus neuf à 664€ !

Une offre réservée aux abonnés Prime

16 et 17 juillet 2024

Pendant le Prime Day,, le temps que le stock de produits concernés par cette remise soit écoulé (Amazon peut décider de ne mettre qu'une partie de son stock en promotion).(soit la même taille que celle des versions Pro Max) avec une luminosité atteignant 1 200 nits, un capteur photo principal grand angle 12 mégapixels ouvrant à à ƒ1.5 presque deux fois plus performant lorsque la lumière manque que la génération précédente selon Apple, et une caméra selfie disposant pour la première fois d'un autofocus.Les iPhone 14 et 14 Plus disposent également de la détection d'accident de la route et de la possibilité d'envoyer un message en cas d'urgence via satellite qui permettra aux secours de localiser l'utilisateur. En sus de son format XXL,Une nouvelle fournée de promotions réservées aux abonnés à la formule Prime est proposée. Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés PrimePour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.