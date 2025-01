L'iPhone 16 en promo à 919€, l'iPhone 15 à 742€ !

L'iPhone 16 à 919€ !

Camera Control

Apple Intelligence

L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus disposent de(nécessaire pour l'IA). L'A18 est dotée de 6 cœurs CPU (2 rapides et 4 économes), de 5 cœurs GPU. Elle se veut 30% plus rapide que l'iPhone 15 en CPU et 40% en GPU ! Pour en apprendre davantage, vous pouvez retrouver notre test complet de l'iPhone 16 dénommé, qui avait fait couler bien de l'encre. Il s'agit d'un bouton tactile recouvert par du saphir et il permet de prendre une photo avec un seul clic.Côté Photo,. Le capteur reste à 48MP, ƒ1.6, 2 microns par pixel. On garde le zoom 2x (dans le capteur), ce qui est équivalent 52mm.Le capteur central de 48 MP peut offrir. Ouverture plus rapide à f/1,6, capturant 1,6 fois plus de lumière qu'auparavant. L’iPhone 16 est, en fait, en mesure de fusionner une photo de 48 MP et 12 MP qui équilibre la qualité de la lumière et les détails de l'image dans une image de 24 MP.On pourra de plus compter sur. Le deuxième capteur est un ultra rand angle de 12 MP à f/2,2, équivalent à une longueur de focale de 13mm. Apple annonce 1,4 microns par pixel.(12 MP), avec autofocus. La vidéo reste en 4K60 Dolby Vision.. Ces dernières arriveront l'année prochaine. Si le budget est un peu plus serré, l'iPhone 15 est quant à lui actuellement proposé à 742€.