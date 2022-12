L'iPad 10 est trop cher ? L'iPad 9 à 399€ (-40€), Smart Keyboard à 149€ (-50€), livrés avant Noël

Nettement plus accessible que l'iPad 10

L'iPad 9 reste dans le coup

Avec l'iPad 10,. La facture finale sera également plus élevée si vous comptez ajouter quelques accessoires, comme l'Apple Pencil, ou encore le Magic Keyboard Folio coûtant la modique somme de 299 euros (vous pouvez retrouver notre test ici ). Pour les budgets plus serrés, Cupertino conserve l'iPad 9 au catalogue, une machine tout à fait capable au quotidien, mais gonfle le tarif de ce dernier qui est désormais de 439 euros pour le modèle doté de 64 Go de stockage.des iPhone 11 et iPhone 11 Pro, avec assez de puissance pour faire tourner l'ensemble des applications de l'App Store dans de bonnes conditions. La caméra frontale 12 mégapixels ultra grand-angle de l'iPad 9 permet également de profiter de la fonction Cadre centré permettant de garder les sujets dans le cadre lors d'un appel via FaceTime, mais également Zoom ou d'autres Apps de visioconférence. Enfin, l'iPad 9 est compatible avec l'Apple Pencil 1 (mais il est doté du port Lightning adéquat contrairement à l'iPad 10) et le Smart Keyboard, également en promotion.